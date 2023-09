Brasileiro Tetê salva Galatasaray da derrota na Champions

O brasileiro Tetê foi o grande personagem do jogo em que o seu time, o Galatasaray, empatou com o FC Copenhagen em 2 a 2, nesta quarta-feira (20/9). No jogo pela primeira rodada do Grupo A da Champions, o ex-Grêmio começou no banco. Mas, na etapa final deste duelo no Rams Park, em Istambul, na Turquia, quando o time perdia por 2 a 0, ele entrou no lugar de Mertens. Aos 40, encontrou o companheiro Boey, que diminuiu o placar. Aos 43, Tetê recebeu cruzamento da esquerda e, da entrada da área, fez um golaço, deixando tudo igual em 2 a 2. Assim, evitou uma derrota quase certa e manteve a invencibilidade dos turcos na temporada (15 jogos).

O Grupo A se completa com Bayern de Munique e Manchester United (que jogam nesta quarta) e são os favoritos às duas vagas para as oitavas. Assim, apesar de evitar a derrota no fim, o Galatasaray periga nem mesmo beliscar o terceiro lugar (vaga à Liga Europa).

Galatasaray vacila e Copenhagen abre frente

O Galatasaray tinha o jogo nas mãos no primeiro tempo. Bom toque de bola, sempre rondando a área do time dinamarquês e perdendo pelo menos duas grandes chances com Icardi (o goleiro Grabara salvou) e Mertens, na trave. Mas o Copenhagen, na primeira chance que teve, abriu o placar. Aos 34, o goleiro uruguaio Muslera saiu mal com a bola. O time visitante recuperou e, após troca de passes e cruzamento na área, Lerager escorou para Elyounoussi ajetar de frente para o gol e mandar para a rede.

Tetê, o herói

O Galatasaray voltou para o abafa em busca do empate. Mas cometeu um erro de marcação aos 12. Lerager lançou Meling pela ponta esquerda. Este avançou entrou na área e tocou para a conclusão certeira do português Diogo Gonçalves, que fez o segundo gol dinamarquês. Nos 20 minutos finais, o Copenhagen jogou com dez, Jelert foi expulso. Assim, ficou fechado. Mas levou um gol aos 40, belo chute de Boey em passe do brasileiro Tetê. Três minutos depois, Tetê, bem colocado, recebeu a bola e, na esntrada da área pela direita, mandou uma bomba belíssima, deixando tuido igual. Muita estrela.

Na próxima rodada, dia 3/10, o Copenhagen receberá o Bayern, enquanto o Galatasaray visitará o Manchester United.

