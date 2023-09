Em busca do G4, Fluminense retorna ao Maracanã

O Fluminense, enfim, está de volta ao Maracanã. O estádio, afinal, precisou entrar em reforma no fim de agosto para efetuar reparos no gramado. O local, no entanto, está retornando para ser palco novamente dos jogos da equipe tricolor.

Após quase um mês de espera, os jogadores e torcedores tricolores vão poder finalmente voltar para casa. O time, assim, busca se manter invicto no Maracanã. A equipe, afinal, ainda não perdeu um jogo como mandante no Brasileirão.

Fluminense no Maracanã

A equipe tricolor disputou 12 jogos do campeonato como mandante, sendo dez no Maracanã e dois no Raulino de Oliveira. Os comandados de Fernando Diniz, assim, conquistaram nove vitórias e três empates dentro de casa na competição.

O Fluminense é o único time que ainda não sofreu uma derrota como mandante no Brasileirão. Fernando Diniz, portanto, vai em busca de mais um resultado positivo no Maracanã para tentar chegar ao G4 do campeonato.

LEIA MAIS: Felipe Melo retorna ao Fluminense após lesão

Cano, aliás, pode alcançar uma marca expressiva nesta noite. O atacante, afinal, precisa apenas de um gol para entrar na lista dos três maiores artilheiros do clube no Brasileirão. O atacante, inclusive, está recuperado da lesão no tornozelo e será titular em campo.

Fluminense e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 21h30, no Maracanã, pela 24ª rodada do Brasileirão. A expectativa é por um bom público da torcida tricolor no retorno ao estádio.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.