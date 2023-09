Yuri Alberto é um dos cinco maiores artilheiros de Arena do Timão

O atacante Yuri Alberto já é um dos cinco maiores artilheiros da Neo Química Arena. Com o gol marcado no empate com o Grêmio, na última segunda-feira (18), o centroavante chegou a 16 tempos na arena corintiana, entrando assim para o Top-5 de goleadores históricos do estádio.

Yuri Alberto chega agora ao mesmo número de gols que Renato Augusto, mas com menos partidas com a camisa do Timão. Agora o camisa 9 está atrás apenas de Roger Guedes, Jô, Romero e Jadson, que assim lideram a lista de artilheiros da arena, inaugurada em 2013.

Na atual temporada, Yuri Alberto tem 11 gols marcados, mas seus números são inferiores aos do ano passado, ao menos em proporção. Em 2022, o atacante também marcou 11 gols, mas em 28 partidas. Neste ano, ele jogou 49 vezes pelo Corinthians.

Conheça os maiores artilheiros da Neo Química Arena:

Roger Guedes: 31 gols

Jô: 30 gols

Romero: 27 gols

Jadson: 24 gols

Yuri Alberto: 16 gols

Renato Augusto: 16 gols

Guerrero: 15 gols

Gustavo Mosquito: 14 gols

Rodriguinho: 14 gols

Vagner Love: 13 gols

