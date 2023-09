O Paris Saint-Germain divulgou o terceiro uniforme para a temporada 2023/24. A coleção é uma parceria com a marca do ex-astro do basquete Michael Jordan. A camisa foi utilizada na partida contra o Borussia Dortmund pela Champions League. O novo uniforme marca o quinto ano seguido da relação comercial do clube francês com Jordan. Veja o vídeo abaixo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.