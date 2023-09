Benfica perde em casa para a zebra austríaca

Nesta quarta-feira (20), pelo Grupo C da Champions, no Estádio da Luz, o Benfica recebeu o Red Bull Salzburg, na primeira rodada do Grupo C da Champions. Era o favorito, mas começou mal. Antes dos 15 minutos já tinha um expulso (António Silva) e cometeu dois pênaltis. Um deles, o time austríaco perdeu, mas o cobrado pelo croata Simic entrou, fazendo 1 a 0. Na etapa final o israelense Gloukh ampliou. No fim, 2 a 0 para os visitantes.

Benfica e o péssimo início

Os 15 primeiros minutos foram de terror para o Benfica. Logo aos dois minutos Trubin fez pênalti em Pavovlic. Penalidade e amarelo para o goleiro do Benfica. Contudo, para explosão da torcida, Konaté cobrou para fora, mantendo o placar em 0 a 0. Só que aos 13, em novo ataque dos austríacos e após confusão na área, a bola bateu na trave e na mão do zagueiro benfiquista António Silva. Pênalti e Silva expulso. Desta vez, quem cobrou foi Simic: Salzburg 1 a 0.

Para arrumar a defesa, o treinador Roger Schmidt tirou um de seus principais jogadores de criação, João Mário, e colocou o zagueiro Morato, ex-São Paulo. O Benfica, atrás do placar e com dez, tentou a reação. Assustou em chutes de Di María e de Musa, mas ambos foram para fora.

Visitantes ampliam

Veio o segundo tempo e o Benfica perdeu um gol feito, aos cinco, com Musa. Ele chutou para grande defesa de Schlager. Só que no contra-ataque seguinte, o zagueiro Morato errou um passe fácil, dando de bandeja para Simic. Ele poderia fazer o gol, mas rolou para Gloukh ampliar para os austríacos. O Benfica continuou em cima, mas Musa e João Neves pararam nas defersas seguras do goleiro Schlager e o placar não foi mais alterado.

Na segunda rodada do Grupo C, o Benfica visita a Inter de Milão. Já o Red Bull Salzburg receberá a Real Sociedad.

