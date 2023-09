Arsenal volta à Champions League após sete anos e goleia o PSV

De volta à Champions League após sete temporadas, o Arsenal estreou com tudo na edição 2023/24 do torneio da Uefa. Nesta quarta-feira, pela primeira rodada da competição, os Gunners receberam o PSV e golearam a equipe holandesa por 4 a 0 no Emirates Stadium. Bukayo Saka, Leandro Trossard, Gabriel Jesus e Martin Odegaard fizeram os gols da equipe britânica.

Com o resultado, o Arsenal conquista os três primeiros pontos e lidera o Grupo B do torneio continental. O PSV, por sua vez, segue zerado. Além das duas equipes, Sevilla e Lens completam a chave.

SHOW DO ASTRO

O Arsenal não deu chance para o azar e fez um grande primeiro tempo. Com apenas oito minutos, a equipe de Mikel Arteta abriu o placar com Bukayo Saka, que pegou rebote de chute de Odegaard. Aos 20, em contra-ataque puxado por Gabriel Jesus, Saka entregou para Trossard na entrada da área. O belga bateu de primeira, de chapa, e acertou o cantinho do goleiro Walter Benítez.

GLÓRIA, GLÓRIA, ALELUIA

O apetite do time londrino não diminuiu, e os Gunners ainda tiveram tempo de fazer mais um no primeiro tempo. E foi gol brasileiro. Trossard recebeu belo lançamento na esquerda e cruzou na medida para Gabriel Jesus. O camisa 9 dominou e encheu o pé para fazer mais um no Emirates Stadium.

GOLEADA

O time inglês tirou o pé do acelerador no segundo tempo e diminuiu a intensidade. Ainda assim, os comandados de Mikel Arteta balançaram as redes mais uma vez, desta vez com o capitão Odegaard. Após boa troca de passes, o camisa 8 chutou de canhota da entrada da área e acertou o cantinho da meta defendida pelo goleiro do PSV.

SEQUÊNCIA

Arsenal e PSV voltam a campo no fim de semana, por seus respectivos campeonatos nacionais. A equipe londrina faz clássico com o Tottenham, no domingo, em casa, pela Premier League, enquanto os holandeses encaram o Almere City, no sábado, fora de casa, pela Eredivisie. Na Champions League, as equipes só voltam a campo no dia 3 de outubro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.