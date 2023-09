Fifa libera uso de cinta eletrônica que torna chuteiras ‘inteligentes’

A Fifa liberou o uso em jogos de futebol de um acessório que torna as chuteiras ‘inteligentes’. Trata-se de uma cinta que rastreia os movimentos dos membros inferiores e que foi desenvolvida por uma empresa britânica de tecnologia. A International Board já liberará, anteriormente, o uso da cinta.

O acessório em questão é preso as chuteiras do jogador e monitora a performance física e técnica. Ademais, conta com dados específicos, como tempo com a bola nos pés, equilíbrio, velocidade atingida, distância percorrida, mudanças de direção, entre outros. A cinta recebeu uma certificação especial da Fifa, relativa a sistemas de rastreamento e performance eletrônica.

A princípio, não há maiores um detalhes sobre uma possível comercialização do aparelho. Afinal, apenas os clubes, num primeiro momento, é que deverão utilizá-lo entre jogadores. O embrião do projeto desenvolveu-se em 2019, mas apenas agora está pronto para uso e liberado para jogos de futebol em nível internacional.

