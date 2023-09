Napoli estreia na Champions com o pé direito e vence o Braga

Com emoção e a decisão saindo apenas nos minutos finais, o Napoli começou bem a Liga dos Campeões desta temporada, batendo o Braga por 2 a 1. O jogo foi realizado nesta quarta-feira (20, em Portugal. Embora tenha arrancado o empate nos minutos finais, o Braga não suportou a pressão dos italianos e acabou derrotado dentro de seus domínios, com um gol contra nós acréscimos.

Durante o primeiro tempo, as duas equipes tiveram um número parecido de oportunidades, mas as mais perigosas foram do Napoli. Aí, o goleiro brasileiro Matheus foi o grande destaque, fazendo belas defesas e mantendo o zero a zero até os últimos instantes. Entretanto, os italianos conseguiram sair na frente aos 46 minutos. Após cobrança de escanteio, Di Lorenzo arrematou e abriu o placar para a equipe da Itália.

No segundo tempo, o Braga foi para a base do abafa e partiu para o ataque, mas pecava nas finalizações e perdia muitas oportunidades. Até que, aos 39 minutos, o chileno Zalazar levantou bola na área e Bruma cabeceou para igualar o marcador. A virada até parecia possível para o Braga, mas o Napoli chegou ao segundo gol. Após cruzamento da esquerda, Niakaté tentou afastar e acabou chutando contra o próprio patrimônio: gol contra amargo para os portugueses e que definiu o triunfo dos italianos.

