Na Espanha, Inter de Milão não joga nada, mas empata com a Real Sociedad

A Inter de Milão estreou na Champions 2022/23, nesta quarta-feira (20/9). Foi até San Sebástian, na Espanha, e empatou com a Real Sociedad, 1 a 1. Brais Méndez marcou para a equipe basca. Lautaro Martínez empatou. Mas foi resultado injusto para a agremiação da casa, muito superior. E o treinador Inzaghi tem culpa nisso. Poupou cinco dos titulares da Inter que no fim de semana meteu 5 a 1 no Milan, pelo Italiano. Desentrosado, o time quase nada fez. Para se ter ideia, enquanto a Sociedad deu 15 finalizações, a Inter, com Lautaro Martínez, o brasileiro Carlos Augusto (ex-Coritnhans) e Arnautovic no ataque, chutou uma vez na direção do gol. E coisas do futebol… a bola entrou.

Assim, a Inter – atual vice-campeã da Champions – encerra a rodada com um ponto, como a Sociedad. Mas a liderança é do Red Bull Salzburg, que venceu o Benfica, por 2 a 0, em Lisboa. Os benfiquistas têm zero.

Inzaghi surpreendeu ao fazer cinco alterações na Inter. Com um mistão, a Inter penou. Mal o jogo começou em San Sebástian e a Real Sociedad levantou a torcida. Bastone saiu mal com a bola. Perdeu a jogada que terminou nos pés de Méndez. A Sociedad seguiu em cima, ganhando o meio de campo e sempre perto do gol de Sommer, sempre seguro.

Inter de Milão e o empate improvável

No segundo tempo, a Sociedad ficou um pouco menos com a bola. Porém, manteve a supremacia no meio de campo e era mais objetiva nos ataques. A vitória era iminente. Mas a Inter conseguiu o empate improvável. Num lance de bate-rebate que mais parecia uma pelada, Frattesi ficou com a bola. Não se sabe se ele tentou finalizar de fora da área ou dar um passe. A verdade é que o argentino Lautaro Martínez estava na direção da bola e mandou para a rede no primeiro chute na direção do gol dos italianos em todo jogo. Empate injusto, mas que mostrou que time grande, mesmo jogando mal, costuma ter sorte.

A segunda rodada do Grupo C vai rolar em 3/10. A Inter de Milão receberá o Benfica; já a Real Sociedad visita o Red Bull Salzburg, na Áustria.

