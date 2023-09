Sai a escalação do Flamengo contra o Goiás: Rossi estreia

O Flamengo está confirmado para o duelo da noite desta quarta-feira (20/9), contra o Goiás. No duelo que será no Estádio da Serrinha, em Goiânia, às 19h (de Brasília), Jorge Samçaoli optou por Pablo como companheiro de zaga de Fabrício Bruno. Assim, David Luiz fica no banco. Mas a grande surpresa está no gol. O argentino Rossi enfim terá a primeira oportunidade. Veja abaixo os eleitos de Sampaoli.

Com 39 pontos, o Flamwngo precisa vencer para seguir no G4 do Brasileirão. O Goiás, com 25 pontos, é o primeiro fora da zona de rebaixamento e precisa pontuar.

