Vasco promove encontro dos ‘piratas’ Vegetti e o atleta mirim Davi

Desde que chegou ao Vasco, Pablo Vegetti tem demonstrado eficiência e sido importante para a reação da equipe no Campeonato Brasileiro. Com quatro gols e duas assistências, o argentino conquistou o carinho da torcida em apenas seis partidas. Nesse sentido, o clube promoveu o encontro do camisa 99 com o jovem Davi, que atua pelo futsal do clube e também comemora seus gols imitando um pirata.

“Olá, Vegetti. Tudo bem? Sou o Davi e quero te conhecer muito”, disse o menino, de apenas seis anos, que era só sorrisos ao ver o ídolo de perto.

O pequeno Davi também tem a fama de artilheiro no Sub-6 e costuma comemorar seus gols imitando o ídolo. Ao longo da temporada, o jogador mirim já estufou a rede em 16 oportunidades.

O encontro aconteceu em São Januário, palco do confronto entre o Cruz-Maltino e o Coritiba, nesta quinta (21), às 19h (de Brasília), pela 24ª rodada do Brasileirão. Com 20 pontos, os comandados de Ramón Díaz terão pela frente três adversários diretos na luta contra o rebaixamento. Além da equipe paranaense, o time medirá forças com o América-MG e o Santos, na sequência.

Reencontro com a torcida na Colina

Nesta quinta (21), Vegetti reencontra o estádio de seu primeiro gol pela equipe carioca, quando estufou a rede do Grêmio. Contudo, o duelo contra o adversário do Alto da Glória terá um diferencial. O clube entrou em acordo com o Ministério Público, do Rio de Janeiro, e poderá contar com a presença da torcida, algo que não acontece desde o dia 22 de junho.

Para o confronto com o Coxa, São Januário promete ter a casa cheia. Em um pouco mais de três horas, os vascaínos esgotaram os ingressos e prometem fazer uma bonita festa no retorno ao seu estádio.

