Com chuva de gols no fim, Bayern vence o Manchester

Com muitas reviravoltas e emoções, Bayern de Munique e Manchester United se enfrentaram na tarde desta quarta-feira (20), na Allianz Arena, pela primeira rodada do Grupo A da Champions League. O time alemão teve trabalho no fim, mas conseguiu uma importante vitória diante da equipe inglesa por 4 a 3.

Sané e Gnabry marcaram ao longo do primeiro tempo. Hojlund, no entanto, diminuiu no início da segunda etapa. Em seguida, Kane fez de pênalti. No fim do jogo, Casemiro conseguiu marcar duas vezes, mas Tel garantiu mais um gol do Bayern na Alemanha.

Postura do Manchester

A equipe inglesa entrou com personalidade em campo e conseguiu neutralizar inicialmente os ataques do Bayern. Eriksen, aliás, quase marcou um gol de fora da área logo nos minutos iniciais, mas Ulreich conseguiu fazer uma bela defesa. O time alemão até tentava construir jogadas, mas tinha dificuldades no encaixe do último passe.

Bayern na frente

O time alemão levou tempo, mas conseguiu encontrar espaços no ataque. Aos 29 minutos, Sané tabelou com Kane e chutou forte, marcando um belo gol. Em seguida, Musiala disparou pelo lado esquerdo e encontrou Gnabry, que ampliou. O Manchester mudou de postura depois dos gols sofridos e quase marcou com Bruno Fernandes e Hojlund. O primeiro tempo, no entanto, terminou 2 a 0.

O Manchester continuou pressionando e conseguiu diminuir logo no início do segundo tempo. Rashford fez uma bela jogada pelo lado esquerdo e tocou para Hojlund finalizar nas redes. O Bayern, no entanto, não se intimidou e chegou ao terceiro gol rápido. O árbitro, afinal, conferiu um toque de mão do Eriksen no VAR e decidiu assinalar pênalti. Na cobrança, Kane guardou.

Chuva de gols

A equipe inglesa reagiu depois do terceiro gol sofrido e marcou com Casemiro aos 42 minutos do segundo tempo. Tel, no entanto, aproveitou uma bola cruzada na área para marcar o quarto do time alemão. O Manchester, contudo, continuou partindo em direção ao ataque e diminuiu novamente com Casemiro, mas não teve tempo para chegar ao empate. O Bayern, assim, conquistou uma suada vitória dentro de casa na Champions League.

