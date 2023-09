Ex-Corinthians, Luis Ramírez fala sobre chance de aposentadoria

Chegando em um momento delicado para qualquer jogador de futebol profissional, a proximidade da aposentadoria, o meio-campista peruano Luis Ramírez comentou recentemente sobre o tema onde preferiu não dar qualquer ‘pista’ sobre seus planos.

Em entrevista dada para o veículo Ovación, ‘Cachito’ Ramírez admitiu que o encerramento de sua trajetória está próximo. Entretanto, sem especificar alguma data para que a possibilidade se torne algo concreto:

“Devido aos anos de carreira que tenho, sei que o fim está próximo. Todo jogo eu gosto. Isso me faz lembrar que o fim está próximo.”

Aos 38 anos de idade, Luis Ramírez tem sua história calcada, principalmente, em clubes do futebol inca como Coronel Bolognesi, Cienciano, Universitario, San Martín, Alianza Lima, Sport Boys e seu atual time, a Academia Cantolao.

Entretanto, nem por isso o meio-campista deixou de registrar passagens fora do Peru, tendo defendido o Libertad, no Paraguai, além de aparições no futebol brasileiro com as camisas de Corinthians, Ponte Preta e Botafogo. Sendo que, tanto na equipe de Campinas como do Rio de Janeiro

Cachito chegou ao Cantolao na atual temporada onde, apesar da idade, já emendou uma sequência considerável de partidas. São 23 compromissos disputados com um gol e uma assistência.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.