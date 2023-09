Al-Hilal avalia demissão de Jorge Jesus após início de trabalho ruim

O início de trabalho de Jorge Jesus no Al-Hilal não vem agradando a diretoria do clube. Nesta terça-feira (20), o empresário do treinador se reuniu com dirigentes sauditas, que o avisaram da possibilidade de romper o contrato de Jesus se o rendimento do time não melhorar. A informação é do canal “Sport Italia”.

Desde que iniciou sua segunda passagem pelo Al-Hilal, Jorge Jesus dirigiu a equipe em sete jogos. No campeonato local, foram cinco vitórias e um empate. Com esse desempenho, o time é o líder do Campeonato Saudita. No entanto, deixou a desejar na estreia pela Champions da Ásia, quando empatou por 1 a 1 com o modesto o Navbahor, do Uzbequistão, em casa.

A próxima partida do Al-Hilal será contra o Damac na quinta-feira, às 12h (de Brasília), fora de casa. O confronto será pelo Campeonato Saudita.

O treinador português, aliás, não foi a primeira opção do Al-Hilal no mercado. Anteriormente, o clube buscou a contratação do brasileiro Tite, que recusou a oferta. Depois, o alvo foi José Mourinho, da Roma, que também não topou assumir o time saudita. O último nome antes do de Jorge Jesus foi o de Massimiliano Allegri, da Juventus. Mas esse, assim como os primeiros, recusou.

Primeira passagem no Al-Hilal

Jorge Jesus treinou o Al-Hilal entre agosto de 2018 e janeiro de 2019. Neste período, a equipe teve 19 vitórias, quatro empates e uma derrota. Além disso, o português levou o time ao título da Supercopa da Arábia Saudita. Posteriormente, após rusgas com dirigentes, deixou o clube. Livre no mercado, acertou com o Flamengo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.