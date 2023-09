Vasco x Coritiba: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois do triunfo sobre o Fluminense, o Vasco terá pela frente um confronto direto com o Coritiba na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. De volta a São Januário e com a presença da torcida, o Cruz-Maltino mede forças com a equipe paranaense nesta quinta-feira (21), às 19h (de Brasília), pela sequência da 24ª rodada. O duelo promete casa cheia, visto que os vascaínos esgotaram os ingressos em pouco mais de três horas.

Com 20 pontos, os comandados de Ramón Díaz precisam dar sequência à reação no campeonato e tentar encostar em Goiás e Bahia, primeiras equipes fora do Z4. Ambos somam 25 pontos, porém o time carioca ainda tem um jogo a menos e pode esquentar essa briga caso vença na Colina Histórica.

O Coxa, por sua vez, tem apenas 14 pontos e ocupa a lanterna, restando quinze rodadas para o fim da competição. Nesse sentido, a diferença para os primeiros adversários fora da zona já é de 11 pontos, e os comandados de Thiago Kosloski necessitam reagir o mais rápido possível.

Onde assistir

O confronto desta quinta-feira (21) terá a transmissão do Premiere.

Como chega o Vasco

Para montar a equipe, Ramón Díaz terá o retorno de Medel, que estava suspenso e desfalcou o time no clássico. Além disso, Jair também volta a ser opção depois da expulsão no empate com o Bahia, na Arena Fonte Nova.

No sistema ofensivo, Rossi se destacou diante do Fluminense com duas assistências e a tendência é que siga entre os titulares.

Por fim, a dúvida fica por conta da utilização de dois jovens da base cruz-maltina. Gabriel Pec e Marlon Gomes disputam uma vaga no ataque.

Como chega o Coritiba

De um lado, o Vasco não tem desfalques, porém o Coxa perdeu dois atletas importantes, ambos lesionados. Tratam-se do goleiro Luan Polli e do volante Bruno Gomes, revelado nas divisões de base da equipe carioca.

O arqueiro sofreu um estiramento no ligamento colateral do joelho direito, enquanto o meio-campista teve uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo.

A principal novidade entre os relacionados é a do atacante Jesé Rodriguéz, que deve ficar como opção no bando de reservas.

VASCO X CORITIBA

24ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 21/9/2023 às 19h (de Brasília)

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Medel, Léo, Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, Rossi, Gabriel Pec (Marlon Gomes) e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz

CORITIBA: Gabriel; Rhayner, Kuscevic, Thiago Dombroski e Jamerson; Samaris, Sebastián Gómez e Andrey (Fransérgio); Marcelino Moreno, Robson e Slimani. Técnico: Thiago Kosloski

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP-FIFA)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

