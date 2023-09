Athletico-PR x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quinta-feira (21), Athletico-PR e Internacional se enfrentam pela 24ª rodada do Brasileirão, na Ligga Arena, em Curitiba. O Furacão segue à busca da zona da Libertadores e, assim, tenta uma vitória para manter o bom ritmo no campeonato. Em sétimo lugar, com 37 pontos, os rubro-negros estão há sete jogos sem perder e buscam, portanto, seguir com os números positivos recentes. Já o Inter, com a cabeça na Libertadores, é o 12º colocado, com 29 pontos, mas pode ganhar até três posições se vencer. A bola rola às 19h30.

Onde assistir?

A partida terá transmissão através do canal TNT (TV fechada) e pela Rede Furacão (streaming), a partir das 19h.

Como chega o Athletico-PR

Em casa, o Athletico-PR recebe o Internacional com alguns desfalques. O goleiro Bento segue machucado, com problemas na coxa: Léo Linck segue na baliza. Já o volante Hugo Moura está suspenso, mas o técnico Wesley Carvalho tem lá suas boas notícias. O volante Fernandinho e o atacante Vitor Roque estão de volta à equipe, após cumprirem suspensão. Este último, aliás, entra no lugar de Pablo. O uruguaio Canobbio, que foi desfalque anteriormente por estar com a seleção uruguaia, também retorna, na vaga de Cuello.

Como chega o Internacional

Ao contrário do que se esperava, o Inter deve levar a campo um time reserva. De acordo com os treinos do meio de semana, Coudet poupará os titulares para o confronto diante do Fluminense, na próxima semana, pela Libertadores. A exceção deverá ser o goleiro Rochet, mantido entre os titulares. Mas há espaço para novidades: Dalbert, recém-contratado, deve fazer sua estreia na lateral esquerda. No ataque, Lucca e Luiz Adriano deverão formar a dupla responsável por melhorar os números do time com menos gols no campeonato.

ATHLETICO-PR X INTERNACIONAL

24ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 21/09/2023, às 19h30

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

ATHLETICO-PR: Léo Linck; Madson, Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho, Erick, Vitor Bueno e Zapelli (Alex Santana); Canobbio e Vitor Roque. Técnico: Wesley Carvalho.

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos, Igor Gomes, Nico Hernández e Dalbert; Gabriel, Bruno Henrique, Matheus Dias e De Pena; Lucca e Luiz Adriano. Técnico: Eduardo Coudet.

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA-RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (FIFA-RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

VAR: Daiane Muniz (FIFA-SP)

