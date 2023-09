Sampaoli diz que casos de agressão afetam desempenho do Flamengo

O técnico Jorge Sampaoli comentou, antes da partida contra o Goiás nesta quarta-feira (20), que os episódios de violência envolvendo nomes do Flamengo atrapalham o desempenho do time. Segundo o treinador argentino, o grau de agressividade e exigência afeta os jogadores.

“Na realidade, são coisas que vão incomodando o trabalho do time no campo. Porque há um alto grau de agressividade, de contaminação, de exigência. O time tem que se isolar disso, tem que jogar, pensar no jogo, pensar em jogar um bom futebol, sem pressa, sem nervosismo”, disse Jorge Sampaoli ao “SporTV”.

O dia que antecedeu a partida contra o Goiás contou com uma cena lamentável envolvendo o vice-presidente de futebol do Flamengo. Em um shopping na Zona Oeste carioca, Marcos Braz agrediu um torcedor rubro-negro que criticou o momento do time e pediu a saída de Sampaoli. Após o ocorrido, o dirigente foi para delegacia, assim como o torcedor.

Outros casos de agressão

Anteriormente, o atacante Pedro sofreu uma agressão de Pablo Fernández, ex-preparador físico do Flamengo. O camisa nove foi atingido com um soco no rosto. Posteriormente, foi a vez de Gerson e Varela protagonizarem cenas lamentáveis. A briga foi durante um treinamento no Ninho do Urubu. Na ocasião, o jogador uruguaio fraturou o nariz.

