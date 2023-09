Após chutar grande, Sampaoli desconta raiva em microfone

O lado agitado de Jorge Sampaoli não é novidade para os torcedores brasileiros. No entanto, em decorrência de seu momento no Flamengo, o treinador vem passando um pouco do ponto. Durante o segundo tempo da partida contra o Goiás, na noite desta quarta-feira (20), o técnico argentino acertou um chute em um microfone que estava na área técnica do time carioca.

Esse, no entanto, não foi o primeiro caso de descontrole de Sampaoli. Afinal, após a partida contra o São Paulo, no Maracanã, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil, o treinador chutou uma grade que estava no túnel que dá acesso aos vestiários do estádio. A cena, aliás, repercutiu nas redes sociais dos torcedores rubro-negros.

Desde sua chegada ao Flamengo em abril deste ano, Sampaoli não conseguiu fazer com que a sua equipe desempenhasse um futebol vistoso. Aliás, para os flamenguistas, este cenário está longe do que desempenha o time. Em 37 partidas à frente do Rubro-Negro, são 20 vitórias, nove empates e oito derrotas.

O trabalho de Sampaoli não é unanimidade entre os dirigentes do Flamengo. Afinal, parte da cúpula rubro-negra pede a saída do treinador. Inclusive, Marcos Braz e Bruno Spindel, nomes fortes do futebol da Gávea, já demonstraram descontentamento com o momento do time de Sampaoli. No entanto, o argentino conta com o aval de Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, que é o principal entusiasta de seu trabalho.

