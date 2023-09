Após lesão e morte do pai, Zaracho volta a jogar no Atlético-MG

Matías Zaracho não vive uma temporada fácil pelo Atlético, já que sofre com lesões. Tudo piorou com a perda familiar que teve. Depois de um mês e meio, o argentino deixou para trás um problema muscular para ficar novamente à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari.

Assim, entrou na segunda etapa do jogo contra o Botafogo, no sábado, e se esforça para recuperar vaga entre os titulares.

Zaracho se lesionou no duelo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, frente ao Palmeiras, no Mineirão. Enquanto iniciava o processo de transição do departamento médico para o campo, recebeu a notícia da morte de seu pai e voltou às pressas ao seu país. Ao perder treinos, atrasou seu processo de recuperação da parte física.