Flamengo e Goiás: 0 a 0 neste exemplo de péssimo jogo de futebol

Goiás e Flamengo protagonizaram um jogo de péssima qualidade no início da noite desta quarta-feira (20/9) pela 24ª rodada do Brasileirão. O duelo na Serrinha, em Goiânia, teve um placar que ilustrou bem a fraca performance das equipes: 0 a 0. O Goiás foi um pouco melhor pelo segundo tempo, mas sem força para chegar ao gol. O Rubro-Negro foi um vexame nos dois tempos, mantendo a posse (65%), mas nenhum chute perigoso a gol. O jogo marcou a estreia do goleiro Rossi com a camisa do Flamengo. Fez uma boa defesa e só.

Veja aqui a tabela de classificação do Brasileirão

O Flamengo chega aos 40 pontos, em quinto lugar. Porém, pode perder posições ao fima da rodada. O Goiás, com 26 pontos, pulou para 15º. Contudo, ainda muito próximo da zona de rebaixamento.

Primeiro tempo de não futebol

Vai ser difícil encontrar nesta Série A um jogo que teve um primeiro tempo pior do que este Goiás x Flamengo. Em 45 minutos, o time carioca deu um chute a gol, uma bola de Pedro que quase saiu do estádio. O Goiás, dois chutes, um para fora e um que Pablo cortou. No mais, quase nada. O Fla teve 69% de posse, só trocando passes para o lado, sem vontade. Os goianos aproveitavam os muitos passes errados do rival para encaixar contra-ataques com Allano e Anderson Oliveira. Mas quando chegavam perto da área, nada faziam. Enfim, primeira etapa para esquecer.

Goiás um pouco melhor; Flamengo muito mal

O jogo foi um pouco melhor na etapa final. Mas não por causa do Flamengo. O Goiás passou a ser mais efetivo no ataque e começou a dar trabalho para Rossi, que fez duas defesas seguras antes dos 25 minutos. O Flamengo só ciscava. Recebendo passes de Gerson, Bruno Henrique até apareceu em dois chutes. Porém, sem nenhum perigo. Com isso, a torcida que apareceu em grande número passou a apoiar o time. No fim, aos 37, Sampaoli colocou Cebolinha em campo. E foi ele quem fez as duas melhores jogadas do time no jogo. Na primeira, chutou, mas Tadeu espalmou. Na outra, cruzou. Porém a zaga rechaçou. No fim, 0 a 0 frustrante para ambos os times. E terceiro jogo que o Mengo não faz gol.

GOIÁS 0X0 FLAMENGO

24ª rodada do Brasileirão Série A

Data: 20/09/2023

Local: Estádio da Serrinha, Goiânia (GO)

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Oyama (Alesson, 37’/2ºT), Morelli e Guilherme Marques (Dodô, 20’/2ºT); Anderson Oliveira (Palacios, Intervalo), Allano (Vinícius, 20’/2ºT) e Matheus Babi (Denzel, 20’/2ºT). Técnico: Armando Evangelista

FLAMENGO: Rossi; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson (Everton Cebolinha, 37’/2ºT) , Victor Hugo (Igor Jesus, 26’/2ºT) e Everton Ribeiro (Pedrinho, 26’/2ºT); Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli

Gol: –

Árbitro: Raphael Claus (SP-FIFA)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP-FIFA) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Palácios (GOI); Fabrício Bruno, Bruno Henrique, Igor Jesus (FLA)

