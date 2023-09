Pablo lamenta empate e mantém confiança no título da Copa do Brasil

O Flamengo voltou a apresentar um futebol abaixo do esperado na noite desta quarta-feira (20), pelo Campeonato Brasileiro. A equipe, que contou com nove desfalques, empatou com o Goiás por 0 a 0 no Estádio da Serrinha.

Para Pablo, que substituiu Léo Pereira, um dos fatores que afetaram o rendimento rubro-negro foi o estado do gramado. No entanto, mesmo assim, o zagueiro elogiou o jogo defensivo do time carioca.

“Um jogo difícil, um campo muito pesado. Mas é importante falar que o time conseguiu fazer um bom jogo defensivamente. Sabemos que não estamos nível ideal, do que o Flamengo pode fazer, mas falta de vontade não teve, a equipe se doou”, disse Pablo, ao “Premiere”..

Confiança pela virada na Copa do Brasil

Embora o desempenho do Flamengo não tenha motivado o seu torcedor a acreditar em uma virada contra o São Paulo na Copa do Brasil, Pablo enalteceu o “fator camisa” para o Rubro-Negro. Segundo ele, a união de equipe e torcida pode fazer o Flamengo conquistar o pentacampeonato.

“É só olhar para essa camisa, essa camisa é muito pesada, tem uma energia, uma força muito grande, uma torcida muito apaixonada. Todos nós juntos podemos virar esse resultado”, resumiu o zagueiro.

O Flamengo precisa conquistar a vitória no Morumbi, no domingo, por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Afinal, no último final de semana, o Tricolor Paulista venceu o time carioca no Maracanã por 1 a 0.

Agressão de Braz em torcedor

Sobre o extracampo do Flamengo, que contou com uma agressão do vice-presidente Marcos Braz em um torcedor, Pablo afirmou que são coisas que precisam ficar fora de campo.

“Isso fica lá fora. Quando entramos em campo só pensamos em vencer. Nenhum momento nós pensamos nisso. É claro que está existindo, mas o nosso futebol tem que ser muito mais forte. É deixar isso de lado e focar na gente”, definiu Pablo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.