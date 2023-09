Arthur Elias conta com grupo completo em treino da Seleção feminina

Após primeiro treino com bola na terça-feira, o técnico Arthur Elias contou com as 30 convocadas nas atividades desta quarta (20). Na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), o treinador comandou trabalho com duas equipes posicionadas no campo, o tradicional “coletivo”. Em postagem da CBF, Arthur pediu alegria para as jogadoras antes do início do treinamento.

“Vamos jogar! Alegria para esse nosso primeiro dia de trabalho aqui”, disse Arthur Elias.

O primeiro contato de Arthur Elias com as jogadoras foi na segunda-feira. No entanto, o dia contou apenas com atividades na parte interna do CT, após a apresentação. Posteriormente, na terça-feira, o treinador levou suas jogadoras ao campo do local, mas ainda não contava com o grupo completa.

A Data-Fifa de setembro não contará com jogos oficiais ou amistosos da Seleção feminina. Assim, até o dia 26 de setembro, Arthur Elias terá tempo livre para treinar a sua equipe. No total, o período contará com oito dias de concentração e treinos.

