Grêmio x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Grêmio e Palmeiras duelam nesta quinta-feira (21), às 21h30, na Arena do Grêmio, pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro. E o jogo coloca frente a frente dois das melhores equipes da competição. O Imortal é o atual quarto colocado, com 40 pontos e ainda tenta se aproximar dos líderes do torneio. Por outro lado, o Verdão está na segunda posição, com 44 pontos e segue sua caça ao líder Botafogo.

Como chega o Grêmio?

O técnico Renato Gaúcho terá que fazer uma alteração obrigatória em seu sistema defensivo. Afinal, o zagueiro Kannemann está suspenso por conta do terceiro cartão amarelo. Assim, existe uma grande expectativa que Pedro Geromel retorne ao time titular, após uma lesão. Outro jogador que deve seguir como desfalque é Carballo. O volante sofreu uma lesão grau um no ligamento colateral medial do joelho direito, mas correu no gramado durante a semana. Contudo, ainda não tem condições suficiente para atuar.

Como chega o Palmeiras?

Por outro lado, o técnico Abel Ferreira deve fazer duas mudanças na escalação. Murilo volta de suspensão no lugar de Luan, e Raphael Veiga retoma o lugar de López, fora por acúmulo de cartões amarelos. Além do atacante argentino, o treinador não conta com Atuesta, que está em transição física após lesionar o joelho no início do ano, e Dudu, que passou por cirurgia e só volta a atuar em 2024. Assim, o Verdão deve ter um time muito parecido com o ideal, contra o Tricolor Gaúcho.

GRÊMIO X PALMEIRAS

24ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 21/09/2023 às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

GRÊMIO: Gabriel Grando; João Pedro, Geromel (Bruno Alves), Rodrigo Ely e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Nathan (Galdino), Cristaldo e João Pedro Galvão; Suárez. Técnico: Renato Gaúcho

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Mayke, Artur e Rony. Técnico: Abel Ferreira

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ)

Assistentes: Eduardo Gonçalves Cruz (MS) e Thiago Henrique Farinha (RJ)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG)

Onde assistir: SporTV e Premiere

