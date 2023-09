Sampaoli diz o que faltou ao Flamengo nesta quarta. Mas terá no domingo

Contundência. Foi isso que faltou ao Flamengo na noite desta quarta-feira (20) diante do Goiás, pelo Brasileirão. nas palavras de Jorge Sampaoli. Aliás, ele garantiu que no jogo de volta da final da Copa do Brasil contra o São Paulo, no próximo domingo, o time estará em boas condições de fazer uma grande partida.

“Tenho esperança de que domingo o time vai ter mais contundência que hoje (quarta). Estou convencido que domingo o time estará com toda a possibilidade de ganhar o jogo. Assim, estou convencido que vai ser um grande jogo”, explicou Sampaoli, na coletiva pós-jogo em Goiânia.

“O jogo hoje foi favorável para o Flamengo, que teve o controle dos 90 minutos. Faltou um pouco de profundidade e criatividade contra um time que defende muito bem. Afinal, nos últimos jogos não sofreu gols. Valorizo o desenvolvimento do jogo, mas não tivemos precisão para definir o jogo”, completou o treinador.

Sampaoli faz alerta para a tensão no Flamengo

O torcedor rubro-negro encontra dificuldade para separar os recentes casos de confusão envolvendo nomes ligados ao Flamengo. O último episódio foi com Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, que agrediu um torcedor. Para Sampaoli, isso foge de seu controle. Além disso, o argentino opinou sobre como analisa essa situação.

“Não tenho como controlar isso. Sinceramente, acho que o diagnóstico do que está acontecendo tem a ver que o Flamengo ganhou muita coisa nos últimos tempos e e esse ano foi complicado antes da minha chegada. Mas tivemos um tempo de crescimento, hoje caiu um pouco, e a pressão é muito grande. Há muita tensão, isso não ajuda”, afirmou.

