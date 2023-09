Santos vence Corinthians pelas quartas do Brasileirão Sub-17

O Santos levou a melhor e venceu o Corinthians por 2 a 1 nesta quarta-feira (20/9), pela partida de ida das quartas de final do Brasileirão Sub-17. Na Vila Belmiro, foi o Timão que saiu na frente, com André Luiz. Mas Rodrigo Cezar e Samuel marcaram e garantiram a vitória do Peixe.

As equipes voltam a se enfrentar na terça-feira, às 19h, no Parque São Jorge.

Susto no Santos logo no começo

O gol de André Luiz saiu aos sete minutos do primeiro tempo. Após confusão na pequena área santista, o corintiano aproveitou a oportunidade e mandou a bola para o fundo da rede. Em contrapartida, o Santos, pressionando o adversário, chegou ao gol de empate nos acréscimos. Dessa forma, com passe de Everton, Rodrigo Cezar chutou com força e deixou tudo igual.

Placar apertado acirra disputa na volta

Foi no segundo tempo que o Alvinegro Praiano chegou ao gol da vitória. Aos 16′, o zagueiro Samuel, de cabeça, marcou após cruzamento de Lucas Yan. O Santos teve outras boas oportunidades para marcar, mas não teve sucesso em finalizações. Assim, apesar da vitória, o Santos perdeu a chance de ir para o jogo da volta com um placar elástico. Ficou com apenas um gol de vantagem.

