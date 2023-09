Loco Abreu vê classificação do Botafogo sobre Fla no sub-20; filho provoca

A classificação do Botafogo sobre o Flamengo na Copa Rio sub-20 (antigo Torneio OPG) teve provocação e um ídolo nas arquibancadas da Gávea. Em visita ao Brasil, Loco Abreu foi acompanhar o filho, Diego, em ação com a camisa alvinegra contra o arquirrival.

O clássico terminou 1 a 1 no tempo, com gol do colombiano Dylan para a molecada do Glorioso. Nos pênaltis, melhor para o Botafogo, que espera o adversário da decisão da terceira fase, que sai do duelo entre América e Americano.

Após o triunfo, “Loquito” fez um post em alusão ao título estadual de 2010, conquistado com gol do pai sobre o Flamengo.

“Um ’13’, chamado Abreu, no Botafogo, não tinha como dar errado!!”, escreveu Diego.

O atacante de 19 anos está emprestado pelo Danubio até o fim de 2024. A ideia é desenvolver o jogador e exercer a opção de compra, caso o rendimento seja o esperado. Diego vem sendo titular em parte das partidas e já marcous seus gols desde abril, quando chegou.

Já o pai, de 46 anos, foi demitido do César Vallejo, do Peru, no fim de agosto. Treinador há quatro temporadas, ele aguarda um novo convite. Na primeira fase da Copa Sul-Americana, Loco Abreu perdeu para o ex-clube duas vezes: 4 a 0 no Nilton Santos e 3 a 2 no Peru.

