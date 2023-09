Fluminense bate Cruzeiro e está de volta ao G4 do Brasileirão

Um belo gol de falta de Leo Fernández no segundo tempo levou o Fluminense ao triunfo sobre o Cruzeiro, por 1 a 0. O grande resultado do Tricolor nesta quarta-feira (20/9), no Maracanã, pela 24ª rodada do Brasileirão fez o time assumir o 4º lugar na tabela, com 41 pontos, superando Grêmio e Flamengo (40). Já a Raposa parou nos 29 pontos, em 11º. Mas ainda pode perder duas posições.

Veja aqui a tabela de classificação do Brasileirão

Fluminense domina, Mas Cruzeiro se fecha bem

Os primeiros 30 minutos foram de ataque contra defesa, com o Fluminense mandando em campo e a bem fechada. Assim, o Tricolor apostou muito pela esquerda do ataque com Keno e Alexsander. O primeiro deu passe excelente para Keno mandar uma no travessão. Já Alexsander fez grande jogada individual e bateu para grande defesa de Rafael Cabral.

Somente nos 15 minutos finais foi que o Cruzeiro se soltou um pouco mais. Afinal, teve lançamentos de Lucas Silva e Lucas Oliveira em ligação direta para os laterais. Mas sem finalizar para o gol de Fábio. O jogo ficou pegado e com Felipe Melo muito pilhado e fazendo faltas duras (foi amarelado). Inclusive, Diniz o tirou no intervalo, colocando Martinelli e jogando o volante André para a zaga.

Que golaço, Léo Fernández!

O Cruzeiro manteve a cautela, mas saiu num pouco mais para o jogo. Já o Flu passou a ter problemas para entrar na área. Precisando dar mais volume ao time carioca, Fernando Diniz colocou Marcelo e Léo Fernández em campo aos 19 minutos. E teve estrela. Aos 21, rolou uma falta a favor do Tricolor à direita do ataque. Léo Fernández cobrou, a bola pegou efeito e matou o goleiro Rafael Cabral. Fluminense 1 a 0. Dessa forma, o jogo ficou mais elétrico no fim, com as muitas mudanças que abriram os times. Mas sem alteração no placar. Enfim, Fluzão de volta ao G4.

FLUMINENSE 1X0 CRUZEIRO

24ª rodada do Brasileirão Série A

Data: 20/9/2023

Local: Maracanã (RJ)

Publico presente: 28.985

Público pagante: 27.407

Renda: R$ 1.1345.899,50

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Martinelli, Intervalo) e Diogo Barbosa; André, Alexsander (Marcelo, 19’/2ºT) e Lima (Leo Fernández, 21’/2ºT); Keno (Marlon, 36’/2ºT), John Kennedy e Germán Cano (Yony González, 45’/2ºT). Técnico: Fernando Diniz

CRUZEIRO: Rafael Cabral, William, Neris, Luciano Castan e Marlon; Matheus Jussa, Lucas Silva (Machado, 28’/2ºT) e Mateus Vital (Stenio, 33’/2ºT) ; Wesley (Arthur Gomes, Intervalo), Nikão (Paulo Vitor, 28’/2ºT) e Gilberto (Bruno Rodrigues, Intervalo). Técnico: Zé Ricardo

Gol: Leo Fernández, 21’/2ºT (1-0)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Fabio Rogerio Baesteiro (SP)

Cartões amarelos: Felipe Melo, Fabio, Diogo Barbosa, Marcelo, André, Nino (FLU); Wesley, Stênio (CRU)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.