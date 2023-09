São Paulo, com reservas, perde para o Fortaleza; James desencanta

O São Paulo, com reservas, perdeu por 2 a 1 para o Fortaleza na noite desta quarta-feira (20/9), no Morumbi, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Zé Welison, no primeiro tempo, e Lucero, de pênalti na etapa final, anotaram os gols dos visitantes, enquanto James Rodríguez desencantou ao anotar pela primeira vez com a camisa são-paulina.

Com o resultado, o Tricolor paulista segue na 13ª colocação, estacionado nos 28 pontos. Já o Leão do Pici pula para a sétima posição, agora com 38 pontos.

Na próxima rodada, a equipe de Juan Pablo Vojvoda enfrenta o Grêmio no sábado (30), às 16h (de Brasília), no Castelão. No mesmo dia, porém às 18h30, o time de Dorival Júnior faz o clássico contra o Corinthians, também no Morumbi. Antes, porém, recebe o Flamengo neste domingo (24), no segundo jogo da final da Copa do Brasil.

Primeiro tempo

O Fortaleza precisou de apenas uma boa jogada na etapa para largar na frente. Aos 15 minutos. Marinho e Tinga trocaram passes pela direita até Pochettino achar Zé Welison livre na área para cabecear e abrir o placar. O São Paulo não tardou a reagir, mas esbarrou no poste e no goleiro João Ricardo. Aos 20, James Rodríguez parou no camisa 1 rival em cobrança de pênalti. Depois foi a vez de Luan, em arremate da entrada da área, e James, em cobrança de falta, carimbarem a trave. João Ricardo ainda se destacou em cabeceios de Juan e Luciano.

Segundo tempo

Em desvantagem, o São Paulo teve o apoio da torcida no retorno do intervalo em busca do empate. Mas quem novamente balançou a rede foi o Fortaleza. Aos quatro minutos, Marinho colocou a bola entre as pernas de Michel Araújo, que fez pênalti bobo. Lucero cobrou bem para deixar o Morumbi em silêncio: 2 a 0. Muito mais na base da raça do que propriamente na técnica, o São Paulo se mandou para cima.

James Rodríguez, aliás, desencantou ao anotar seu primeiro gol pelo clube. Isso ocorreu aos 33′, quando chutou com precisão contrapé de João Ricardo. A pressão seguiu até os minutos finais, mas o empate não veio. Ao fim, a torcida reconheceu o esforço e aplaudiu a equipe como forma de incentivo para a final de domingo cotnra o Flamengo.

SÃO PAULO 1X2 FORTALEZA

24ª rodada do Brasileirão Série A

Data: 20/09/2023

Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)

Público/Renda: 24.777 presentes / R$ 1.216.346,00

SÃO PAULO: Jandrei; Nathan Mendes, Diego Costa, Alan Franco e Welington; Luan (Alexandre Pato, 34’/2ºT), Gabriel Neves (Rodriguinho, 24’/2ºT), James Rodríguez e Michel Araújo (Pedro Vilhena, 25’/2ºT); Luciano (David, 25’/2ºT) e Juan (Talles Costa, 34’/2ºT). Técnico: Dorival Júnior.

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco (Escobar, 42’/2ºT); Zé Welison (Lucas Sasha, 36’/2ºT), Caio Alexandre, José Welison, e Pochettino (Pedro Augusto, 27’/2ºT); Marinho (Yago Pikachu, 27’/2ºT), Guilherme e Lucero (Thiago Galhardo, 28’/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Gols: Zé Welison, 15’/1ºT (0-1); Lucero (pen.), 7’/2ºT (0-2); James Rodríguez, 33’/2ºT (1-2).

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartões amarelos: Diego Costa, Nathan Mendes (SPA); José Welison, João Ricardo, Marinho, Rodriguinho (FOR)

