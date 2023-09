James lamenta derrota em jogo que marcou seu primeiro gol pelo São Paulo

O enredo que James Rodríguez sonhou para marcar o seu primeiro gol com a camisa do São Paulo foi distante do que aconteceu nesta quarta-feira (21), contra o Fortaleza. Além de errar mais um pênalti (o segundo desde sua chegada), o colombiano viu a sua equipe ser derrotada no Morumbi. Assim, apesar de celebrar o primeiro tento pelo Tricolor, James lamentou o resultado.

“Feliz por fazer o primeiro gol aqui, mas triste pelo motivo que o time perdeu. Nós temos quatro dias para um jogo muito importante (final da Copa do Brasil). O time fez uma grande partida, mas hoje não tivemos sorte”, disse James Rodríguez ao “Premiere”.

Pronto para jogar os 90 minutos no domingo?

Titular contra o Fortaleza, James Rodríguez esteve em campo durante toda a partida. Existia a expectativa de que o camisa 19 fosse substituído no segundo tempo, em razão do seu condicionamento físico. No entanto, segundo o próprio colombiano, ele está pronto para jogar como pensar o técnico Dorival Júnior, inclusive no jogo de volta da final da Copa do Brasil.

“Eu estou bem. Dessa forma, pronto para ajudar sempre, seja qualquer jogo, no Brasileirão ou Copa do Brasil. Estou feliz por isso, porque joguei, mas triste pela derrota da equipe”, garantiu James.

