Léo Fernández celebra golaço de falta em vitória do Fluminense

Léo Fernández saiu do banco de reservas no segundo tempo e, em um golaço de falta, garantiu a vitória do Fluminense sobre o Cruzeiro nesta quarta-feira (20). Após a partida, ainda no campo, o meia uruguaio celebrou o gol, o seu primeiro com a camisa tricolor.

“Muito feliz, contente. Era um jogo que precisávamos ganhar. Ficamos com o esforço do time, que é o mais importante. Vêm momentos muito bonitos, vamos trabalhar para conseguir coisas. Minha inspiração é o treinamento, gosto de chutar, graças a Deus aconteceu em um momento muito importante”, disse Léo.

O técnico Fernando Diniz colocou Léo Fernández em campo aos 20 minutos do segundo tempo, no lugar de Lima. Em campo, ele acertou dez dos 15 passes que trocou (67%). Além disso, ganhou quatro dos oitos duelos no chão que teve. Enquanto esteve na partida, foi um dos destaques no Maracanã.

Desde que chegou ao Fluminense, em junho deste ano, Léo Fernández disputou dez partidas com a equipe de Fernando Diniz. Dessas, oito delas foram pelo Brasileirão e duas pela Libertadores.

