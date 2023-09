Após vitória do Flu, Diniz elogia talento e cita esforço de Léo Fernández

O nome da vitória do Fluminense sobre o Cruzeiro nesta quarta-feira (20) foi Léo Fernández. O meia uruguaio, que saiu do banco de reservas no segundo tempo, acertou um lindo chute de falta e garantiu os três pontos ao Tricolor carioca.

Na entrevista coletiva após a partida, o técnico Fernando Diniz fez questão de fazer elogios e detalhar o processo de adaptação do jogador.

“O Léo é um jogador muito talentoso, veio para cá muito bem referendado. Fomos extremamente cuidadosos ao trazê-lo”, iniciou Diniz.

“Existe um processo que a gente tem que respeitar de adaptação, um jeito de jogar diferente, aliás, tanto do nosso time e do futebol brasileiro, bem diferente do mexicano. Dessa forma, ele está se adaptando, se esforçando. A tendência para ele no futuro, na minha concepção, é bastante positiva”, completou o treinador.

Léo Fernández celebra golaço de falta em vitória do Fluminense

Aliás, com a vitória, graças ao gol de Léo Fernández, o Fluminense pulou para a quarta posição do Brasileiro, agora com 41 pontos. O Tricolor das Laranjeiras vira a chave e passa a focar na Libertadores. Afinal, na próxima quarta-feira, terá o confronto de ida contra o Internacional pela semifinal do torneio, no Maracanã.

