Zé Ricardo cita falta de eficiência do Cruzeiro e exime goleiro de culpa

O Cruzeiro voltou a perder no Campeonato Brasileiro, agora para o Fluminense, por 1 a 0, no Maracanã. Leo Fernández, em cobrança de falta na segunda etapa, assegurou a vitória dos cariocas.

O técnico Zé Ricardo reconheceu o mérito do adversário e a noite sem inspiração ofensiva celeste. Mas tratou de eximir de culpa o goleiro Rafael Cabral.

“De certa forma, saímos um pouco frustrados, porque conseguimos em alguns momentos segurar o volume de jogo do Fluminense. Uma derrota que sentimos, mas temos de entender que faz parte da sequência. Nem quando ganhamos na Vila, estava tudo certo. Agora, a mesma coisa”, continuou.

Bem na retaguarda. Mas no ataque…

A Raposa teve bom desempenho na retaguarda, tanto que o time só levou um gol em uma falta extraordinariamente cobrada por Leo Fernández. Mas o ataque deixou a desejar. Para o treinador celeste, o time precisa evoluir em muitos sentidos quando tem a posse de bola:

“Tínhamos de nos desdobrar, estar muito comprometidos sem a bola. Isso nós fizemos. Logo, tenho que enaltecer como eles se entregaram. Quando temos a bola, precisamos ser mais caprichosos para acertar a segunda fase do jogo”.

Por fim, Zé Ricardo eximiu Rafael Cabral de culpa. O goleiro fez boas defesas na etapa inicial, mas não conseguiu evitar a bola na rede no segundo tempo.

“Realmente, a finalização foi de rara felicidade. Ela faz um primeiro movimento como se fosse passar por cima do homem da barreira, mas sai, entrando bem afastada do Rafael. Ele estava fazendo uma partida brilhante em antecipações e reposições. Mas não vejo como falha dele, vejo como mérito do Leo, com uma batida de rara felicidade. Infelizmente, perdemos por um lance de bola parada”, concluiu o treinador.

Com a derrota, a Raposa aparece em 11º lugar, com 29 pontos, cinco a mais que o Santos, primeiro time dentro da zona do rebaixamento.

O Cruzeiro volta a campo apenas no sábado (29), às 19h (de Brasília), quando terá pela frente o clássico contra o América, no Mineirão, pela 25ª rodada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.