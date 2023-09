Dorival admite preocupação com Z4, mas afirma foco na Copa do Brasil

O São Paulo perdeu para o Fortaleza por 2 a 1, nesta quarta-feira (20), no Morumbi, pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior decidiu mandar a campo um time reserva, já que, no domingo (24), o Tricolor tem o segundo jogo da final da Copa do Brasil. Contudo, a situação da equipe no torneio de pontos corridos está começando a preocupar o torcedor.

Em entrevista concedida depois da partida, Dorival admitiu o “risco calculado” em poupar os titulares e que a aproximação da zona de rebaixamento também preocupa. Contudo, o foco está completamente no jogo de domingo.

“O perigo é iminente e calculado. Nós não podíamos fazer o que a gente vinha fazendo em outras fases, com disputas a toda semana. Não tinha como colocá-los em campo. Chegamos em uma final, antes estávamos brigando por uma passagem de fase. A equipe vem apresentando bom nível de atuações, hoje da mesma forma”, disse Dorival, que prosseguiu.

“Abrimos para a diretoria opinar e que a gente não excluísse essa oportunidade. Poderíamos ter resultados bem melhores do que aconteceram, mas me preocupa muito o jogo de domingo. A gente está focado nesse jogo. O treino hoje foi muito produtivo, um dos melhores desde que estou aqui. Isso tem sido fundamental”, completou o treinador.

Dorival só pensa na Copa do Brasil

Aliás, a entrevista coletiva de Dorival Júnior foi totalmente pautada na grande final da Copa do Brasil. O treinador admitiu que não esperava chegar tão cedo em uma final quando assumiu o clube e afirmou que, domingo, será o grande jogo do Tricolor no ano.

“Você não administra o resultado. O trabalho que vem sendo feito por diretoria, jogadores e entorno do clube, percebi que algo bom vai acontecer. Não imaginei que chegaria tão cedo a uma final, em apenas sete meses de trabalho. Que aconteceria e aconteceu. udo pode acontecer no domingo, mas não vai faltar luta, entrega e dedicação. Não dá para saber o que vai acontecer, só o homem lá de cima para saber. O São Paulo está prestes a ser recompensado por ter um trabalho sério e com dedicação. As pessoas estão dando a vida para que aconteça”, concluiu Dorival.

