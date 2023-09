Santos confirma interino como técnico no duelo contra o Vasco

O Santos segue sua preparação para o duelo contra o Vasco. As equipes se enfrentam na Vila Belmiro, no dia 1° de outubro, pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro. E a diretoria do Peixe já confirmou que Marcelo Fernandes será o treinador do time no confronto diante do Cruz-Maltino.

O interino estava no comando da equipe na vitória diante do Bahia por 2 a 1, na última segunda-feira (18). O treinador substituiu Diego Aguirre, demitido após cinco partidas no comando do Peixe. Marcelo Fernandes deve ficar no comando até o Santos acertar com um novo técnico. Fábio Carille é o favorito.

Atualmente, Carille está no V-Varen Nagasaki, do Japão, mas o Santos está disposto a pagar sua multa rescisória e acertar seu retorno a Vila Belmiro. Além disso, o Peixe se prepara para pagar um alto salário para os padrões do futebol brasileiro ao treinador. O clube tem confiança no acerto, mas a manutenção de Marcelo Fernandes indica que as negociações ainda terá um longo desenrolar.

Quando decidiu demitir Aguirre após só cinco jogos (quatro derrotas e uma vitória), o Santos já estava decidido que buscaria um novo técnico no mercado. Enquanto isso, Marcelo Fernandes ficaria à frente do time apenas nesta partida, independentemente do resultado contra o Bahia. Contudo, o Peixe mostrou uma evolução contra o Tricolor Baiano. Além disso, muitos torcedores foram às redes sociais pedindo que o interino fosse efetivado.

O interino, auxiliar fixo do clube, tem a aprovação do elenco e costuma mostrar resultado quando acaba exigido. Contudo, a diretoria do Santos não o enxerga como um possível nome para ser o principal treinador do Peixe neste momento.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.