Alavés e Athletic Bilbao abrem 6ª rodada do Campeonato Espanhol

A bola volta a rolar para mais uma rodada do Campeonato Espanhol nesta sexta-feira (22), às 16h, Alavés e Athletic Bilbao abrem a 6ª rodada da LaLiga, no único confronto do dia. O jogo no estádio Mendizorrotza terá transmissão ao vivo do Star+.

Após perder na primeira rodada da competição, o Athletic Bilbao se recuperou e vem de quatro jogos seguidos de invencibilidade, sendo três vitórias e um empate. Dessa maneira, em caso de triunfo nesta sexta-feira, o time do País Basco pode chegar aos mesmos 13 pontos do vice-líder Barcelona.

Por outro lado, o Alavés faz uma temporada marcada por instabilidade. Dessa forma, na 14ª posição com seis pontos, a equipe perdeu três e venceu duas das cinco rodadas até o momento. No entanto, o clube precisa abrir o olho, uma vez que um novo tropeço em casa pode colocar a equipe ainda mais perto da zona de rebaixamento.

Barcelona e clássico em Madri

Vice-líder da LaLiga, o Barcelona vem de uma vitória por 5 a 0 em sua estreia na fase de grupos na Champions e chega embalado para buscar mais um resultado positivo na temporada. Assim, o clube catalão entra em campo no sábado (23), às 13h30, quando recebe o Celta de Vigo.

Além disso, o grande jogo desta 6ª rodada do Campeonato Espanhol está marcado para o domingo (24). Dessa maneira, Atlético de Madrid e Real Madrid disputam o clássico às 16h. O clube merengue é o líder da competição e única equipe com 100% de aproveitamento.

Jogos da 6ª rodada do Campeonato Espanhol

Sexta-feira (22/09):

Alavés x Athletic Bilbao – 16h

Sábado (23/09):

Girona x Mallorca – 9h

Osasuna x Sevilla – 11h15

Barcelona x Celta de Vigo – 13h30

Almeria x Valencia – 16h

Domingo (24/09):

Real Sociedad x Getafe – 9h

Rayo Vallecano x Villarreal – 11h15

Betis x Cádiz – 13h30

Las Palmas x Granada – 13h30

Atlético de Madrid x Real Madrid – 16h

