Luxemburgo vai atingir marca pessoal no próximo duelo do Corinthians

O técnico Vanderlei Luxemburgo vai atingir uma marca pessoal importante nesta sexta-feira (22), quando o Corinthians enfrenta o Botafogo. Afinal, o treinador completará 37 partidas na frente do Timão. Trata-se do trabalho com mais partidas do treinador nos últimos oito anos. As equipes duela na Neo Química Arena, pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro.

Nos últimos oito anos, o trabalho mais duradouro do treinador aconteceu no rival do Corinthians, o Palmeiras. Em 2020, Luxemburgo ficou 36 partidas no comando do Alviverde até ser substituído por Abel Ferreira. Na ocasião, acumulou 17 vitórias, 14 empates e apenas cinco derrotas. Campeão paulista naquela temporada, deixou o time em outubro com 60,18% de aproveitamento.

Por outro lado, Luxa pode ter um trabalho mais longevo no Timão, mas seus números não são dos melhores. Afinal, são 13 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. Um aproveitamento de 46,29% dos pontos em quatro meses. Mesmo sendo semifinalista da Sul-Americana, seu trabalho é contestado.

O trabalho recente de Luxa com mais partidas foi no Flamengo, entre os anos de 2014 e 2015. Na ocasião, ele ficou à frente da equipe carioca por 59 partidas, acumulando 34 vitórias, 11 empates e 14 derrotas num intervalo de dez meses.

Luxemburgo admite pressão no Corinthians

Apesar de ganhar sequência no comando do Timão, Luxemburgo vem sendo pressionado pelos resultados. Afinal, em entrevista coletiva após o empate com o Grêmio, o treinador disse considerar normal a pressão contra o seu trabalho e teve seu nome vaiado antes da partida.

“Sou o técnico do Corinthians, e o Corinthians não está bem, não tenho dúvida que (a pressão) virá para cima de mim. Desde sempre é assim no Brasil. Quando cheguei em 1998 para disputar o campeonato que ganhamos, a torcida foi em Atibaia. É o Corinthians, cara. Se não estiver ganhando, vão fazer pressão. Agora, se ganharmos, vão gritar Luxemburgo”, falou o treinador.

