Corinthians x Botafogo. Ou quero ser você amanha!

Dizem as más línguas que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. No Campeonato Brasileiro, no entanto, esta expressão não tem muito efeito. Afinal, nos últimos seis anos, Corinthians e Botafogo – adversários nesta sexta-feira (22), em Itaquera -, deram um bico nas incertezas e protagonizaram as duas campanhas mais surreais da primeira metade da competição nacional. Com mais semelhanças do que diferenças, Timão e Glorioso entram em campo, às 20h, pela jornada 24 da edição 2023. Pelo lado dos visitantes, a esperança de concretizar o mesmo final feliz dos paulistas.





O Botafogo acabou de completar a primeira metade do torneio com recordes e números assombrosos. Alcançou 47 pontos, igualou o Corinthians de 2017, mas ficou com a melhor campanha da história por somar uma vitória a mais. O Timão do técnico Fábio Carille, por sua vez, sustentou outra marca igualmente pesada: o de não perder nenhuma vez em 19 compromissos.

Chegou no ataque, já era!

No primeiro turno de 2017 e 2023, Corinthians e Botafogo mostraram uma defesa sólida, verticalidade, além de transição rápida e objetiva da defesa para o ataque. Na frente, um centroavante que resolve. Artilheiro do Timão, Jô respondia com gols quando a equipe precisava dele. Ao Jogada10, o ídolo da Fiel, já aposentado, disse que espera o mesmo de Tiquinho Soares, o atual máximo goleador do BR-2023.

“Com certeza, ele é um grande jogador e tem se destacado muito neste ano. Claro que, nessa época do campeonato, tem outros jogadores já se aproximando do número de gols dele. Mas, ainda assim, Tiquinho acaba sim o Campeonato Brasileiro como artilheiro”, aposta o ex-jogador que balançou redes 18 vezes naquela época.

Quarta força x elefante na árvore

As duas trajetórias também inspiraram memes e piadas dos rivais. O Corinthians, mesmo campeão estadual, era apontado como a “quarta força” do estado pelo elenco, na teoria, inferior a São Paulo, Santos e Palmeiras. Em relação ao Botafogo, rubro-negros e tricolores, baseados na campanha do Alvinegro no Campeonato Carioca, sustentaram que “alguma hora o elefante sairia de cima da árvore”. Da terceira rodada até aqui, a profecia não se concretizou.

É possível, então, decretar que o Botafogo de 2023 é o Corinthians de 2017?

“O que vejo de semelhante são as críticas no começo do campeonato. Hoje, eles estão onde estão. O time está bem montado e bem treinado, igual a gente era. As opções se completam, algo que ajuda nos resultados e desempenho do time”, opinou Jô.

Corinthians e Botafogo na virada do turno

Os cariocas parecem seguir à risca o mesmo roteiro. Tanto que, logo no início do returno, apresentaram uma queda para animar os rivais. O Alvinegro empatou com o São Paulo e venceu o Bahia. Até aí, tudo bem. Contudo, as derrotas, em sequência, para Flamengo e Atlético ligaram um alerta no líder. Já o Timão perdeu três em quatro compromissos (Vitória, Atlético-GO e Santos, sendo as duas primeiras em casa). Depois, no entanto, retomou o rumo até o heptacampeonato.

“Realmente, a gente teve uma oscilação, sim, esperada. Erramos quando poderíamos errar. Mas tínhamos a certeza, naquela época, que não poderíamos mais vacilar muito porque havia outros times em cima. A gente conversou muito, encontrou o que estava errado e conseguiu ir adiante. No campeonato todo, no vestiário, a gente pregou a humildade, porque qualquer deslize perderíamos tudo. O Carille sempre foi muito claro. Estávamos muito fechados. gente estava muito fechados no trabalho. Nada nos abalava”, ensina Jô.

Os mesmos antagonistas

Atual treinador do Grêmio, Renato Gaúcho ocupava o mesmo cargo quando o time de Carille deslanchava no Brasileirão de 2017. Ele, inclusive, sentenciou a célebre previsão: “O Corinthians vai despencar”. Seis anos depois, um pouco mais contido, o mesmo técnico do time gaúcho afirmou que aguardava uma oscilação do Botafogo. No ano do título do Timão, porém, suas palavras ficaram no vento.

“A gente se fechou, não deixava nada de fora entrar e com certeza as declarações da época só serviam de combustível para quando a gente entrasse em campo fizesse o melhor”, lembrou Jô.

O Corinthians conseguiu tirar o Grêmio do retrovisor. O próximo a desafiá-lo seria o Palmeiras, o mesmo que persegue o Botafogo neste momento. O aporte financeiro da patrocinadora do Verdão o colocou, como em 2023, como o time a ser observado. No confronto direto, porém, o Timão levou a melhor nas duas vezes.

Agora, é repetir a história, Botafogo!

Com o nível de ansiedade nas alturas, o torcedor do Botafogo não se cansa de olhar a campanha do Corinthians. Aliás, é nela que ele se apega neste momento de instabilidade. A boa notícia é que, em 2017, o primeiro turno foi suficiente para garantir o título. Em 2023, quem vai duvidar do Botafogo? O Mais Tradicional só deixará de ser tricampeão se tropeçar nas próprias pernas.

