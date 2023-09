Italiano: dois jogos abrem a 5ª rodada nesta sexta-feira (22)

Duas partidas dão início a 5ª rodada do Campeonato Italiano nesta sexta-feira (22). Às 13h30, no primeiro duelo do dia, Salernitana e Frosinone se enfrentam no Estádio Arechi, em Salerno, e coloca uma das surpresas do campeonato em busca de uma vaga no G4. Além disso, o segundo jogo fica por conta de Lecce e Genoa, que entram em campo às 15h45, no Estádio Via del Mare. Os jogos terão transmissão ao vivo do Star+.

O Frosinone é certamente uma das surpresas desta edição do Calcio. Após perder na rodada de estreia, a equipe vem de três jogos de invencibilidade e aparece na sexta posição, com sete pontos. Em caso de um resultado positivo nesta sexta-feira, fora de casa, a equipe pode chegar aos mesmos 10 pontos da vice-líder Juventus.

Para isso, precisa vencer a modesta Salernitana, que está na penúltima posição com apenas dois pontos somados em quatro jogos. Ao mesmo tempo, a equipe visitante desta sexta-feira é comandada por Paulo Sousa, ex-treinador do Flamengo.

Por outro lado, o duelo entre Lecce e Genoa também chama atenção pela boa campanha dos donos da casa neste início de Campeonato Italiano. Dessa maneira, o Lecce está invicto até o momento e aparece na quarta posição, com oito pontos. Assim, em caso de triunfo diante de seus torcedores nesta sexta-feira, a euqipe pode assumir a vice-liderança isolada.

Por fim, o Genoa está na 13ª posição, com quatro pontos e venceu apenas uma partida no Calcio até o momento.

Jogos da 5ª rodada do Campeonato Italiano

Sexta-feira (22/09):

Salernitana x Frosinone – 13h30

Lecce x Genoa – 15h45

Sábado (23/09):

Milan x Verona – 10h

Sassuolo x Juventus – 13h

Lazio x Monza – 15h45

Domingo (24/09):

Empoli x Inter de Milão – 7h30

Atalanta x Cagliari – 10h

Udinese x FIorentina – 10h

Bologna x Napoli – 13h

Torino x Roma – 15h45

