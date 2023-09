Weverton destaca solidez defensiva do Palmeiras no ano

O Palmeiras encara o Grêmio, nesta quinta-feira (21), na Arena do Grêmio, pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro. Será o último jogo do Verdão antes de encarar o Boca Juniors, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. E, para o goleiro Weverton, o Alviverde deve apostar nos seus principais trunfos desta temporada: a sua defesa.

Em entrevista para o canal oficial do Palmeiras, o goleiro ressaltou o bom momento do sistema defensivo do clube. Além disso, acredita que o Verdão possa sair do duelo contra Grêmio e Boca Juniors com um bom resultado.

“Falamos que, se não sofrermos gols, temos até o último minuto para fazer. Não queremos fazer no último lance, mas tem sido assim em alguns jogos. Sabemos o quanto a defesa tem um papel fundamental para se conquistar um campeonato. Essa solidez defensiva é importante, traz segurança e equilíbrio para a equipe. Sabemos o quanto nossos jogadores são qualificados para fazer gols e resolver um jogo, então, quando achamos um equilíbrio de sofrer poucos gols, traz uma tranquilidade de que teremos nossas chances”, disse Weverton, que prosseguiu.

“É um momento importante e decisivo da temporada, aquele momento que nós, jogadores, e os torcedores esperavam, de grandes jogos. Tivemos um tempo bom para trabalhar, descansar a parte mental, pois é jogo atrás de jogo. Temos esse jogo decisivo contra o Grêmio, depois a primeira decisão da Libertadores contra o Boca. A equipe está se preparando muito bem, muito trabalho, intensidade, coisas que precisamos melhorar para que a gente possa aplicar tudo no jogo”, completou o goleiro.

Palmeiras e Weverton querem entrar de vez na briga pelo Brasileiro

Segundo colocado na tabela, o Verdão entra em campo com a possibilidade de se colocar de vez na briga pelo título do Brasileirão e ainda afastar um concorrente a taça. Afinal, o Palmeiras pode se aproximar ainda mais do líder Botafogo e se distanciar do Tricolor Gaúcho, que está na terceira posição neste momento.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.