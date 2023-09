Monaco x Nice: escalações e onde assistir

A bola vai rolar pela 6ª rodada do Campeonato Francês. Nesta sexta-feira (22), o líder Monaco recebe o Nice, às 16h, em duelo que coloca frente a frente duas equipes invictas na competição. Além disso, quem vencer a partida no Estádio Louis II, vai dormir na liderança isolada da Ligue 1. O jogo terá transmissão ao vivo do Star+.

O Monaco é o time de melhor campanha neste início do Campeonato Francês e aparece no topo da tabela com 11 pontos, embora venha de um empate por 2 a 2 contra o Lorient.

A expectativa é que o técnico Adi Hutter mantenha a base da equipe que está na liderança da competição. Um dos destaques é o brasileiro Caio Henrique, que saiu da lateral-esquerda para ter boas atuações no meio de campo da equipe.

Por outro lado, o Nice é o quarto colocado, com nove pontos, e vem de duas vitórias consecutivas na competição, sendo a última delas sobre o PSG, no Parque dos Príncipes. Dessa maneira, a equipe chega embalada para buscar o triunfo fora de casa e, inclusive, tem condições de assumir a liderança isolada caso some os três pontos nesta sexta-feira.

Por fim, sem desfalques de última hora, o técnico Francesco Farioli deve manter a base da equipe que venceu o PSG fora de casa na última rodada.

Monaco x Nice

6ª rodada do Campeonato Francês

Data e horário: 22 de setembro de 2023, às 16h (de Brasília).

Local: Estádio Louis II, em Monaco

Monaco: Kohn; Singo, Maripan e Magassa; Vanderson, Matazo, Fofana e Caio Henrique; Minamino e Golovin; Ben Yedder. Técnico: Adi Hutter.

Nice: Bulka; Lotomba, Todibo, Dante e Bard; Sanson, Ndayishimiye e Thuram; Laborde, Moffi e Diop. Técnico: Francesco Farioli.

Árbitro: Benoit Millot.

Onde assistir: Star+.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.