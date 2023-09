Campeonato Alemão pode ter novo líder nesta 5ª rodada

O Campeonato Alemão está de volta. Nesta sexta-feira (22), o Stuttgart recebe o Darmstadt às 15h30, na partida de abertura da 5ª rodada da Bundesliga na Mercedes-Benz Arena. O duelo terá transmissão ao vivo da OneFootball.

O Stuttgart é o atual quarto colocado do Campeonato Alemão, com nove pontos, sendo um a menos que o líder Bayer Leverkusen. Ou seja, em caso de triunfo em casa, a equipe vai dormir no topo da tabela da Bundesliga. No entanto, o time terá que lidar com desfalques de Vagnoman, Ulrich, Nartey e Kastanaras, lesionados.

Por outro lado, o Darmstadt é uma das equipes com pior campanha da competição. Dessa maneira, com apenas um ponto somado nas quatro primeiras rodadas, a equipe está na penúltima posição e terá mais um compromisso complicado pela frente. Mas, a equipe segue confiante em dar a volta por cima.

Jogos da 5ª rodada do Campeonato Alemão

Sexta-feira (22/09):

Stuttgart x Darmstadt – 15h30

Sábado (23/09):

Augsburg x Mainz – 10h30

Bayern de Munique x Bochum – 10h30

Monchengladbach x RB Leipzig – 10h30

Borussia Dortmund x Wolfsburg – 10h30

Union Berlin x Hoffenheim – 10h30

Werder Bremen x Colônia – 13h30

Domingo (24/09):

Leverkusen x Heidenheim – 10h30

Eintracht x Freiburg – 12h30

