‘Pato e James não voltarão a ser o que foram’, decreta Dorival

Acostumados a ser estrelas mundiais, Alexandre Pato e James Rodriguez não têm presença confirmada na final da Copa do Brasil. O São Paulo encara o Flamengo neste domingo (24), às 16h, no Morumbi, pelo jogo de volta da decisão. Contudo, o meio-campista deve começar o embate no banco de reservas, enquanto o atacante corre o risco de ficar de fora até da lista de relacionados.

Nesta quarta-feira (20), os dois entraram em campo, durante a derrota para o Fortaleza por 2 a 1, pelo Brasileirão. James teve uma noite de altos e baixos, ao marcar seu primeiro com a camisa do São Paulo, mas desperdiçar um pênalti. Já Pato entrou no segundo tempo e teve participação discreta.

“Vejo jogadores de muito bom nível, o James está readquirindo uma melhor condição, o Alexandre vem de uma lesão muito séria que o tirou dos campos por um bom tempo, temos de ter paciência e entendimento de que eles não voltarão a ser aquilo que já foram em um momento se naturalmente não alcançarem uma sequência”, disse Dorival, que prosseguiu.

“Para que essa sequência possa acontecer é natural que tenhamos que tê-los na melhor condição possível e é isso que estamos tentando fazer. Primeiro que eles busquem suas melhores condições para que depois eles próprios adquiram uma ótima condição dentro do grupo”, completou o treinador.

Sem James no time titular e com Pato correndo o risco de sequer ser relacionado, o São Paulo busca, no domingo, o primeiro título de sua história na Copa do Brasil. Aliás, o Tricolor precisa de apenas um empate para ficar com a taça.

