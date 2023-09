Com Perri, Botafogo deve ter mudanças no esquema para jogo com Corinthians

O Botafogo deve ter mudanças no time para o jogo contra o Corinthians, nesta sexta-feira (22), às 20h, em São Paulo. Com travamento nas costas, Lucas Perri era dúvida para a partida, mas voltou a treinar no Espaço Lonier e não será desfalque. Além disso, Gabriel Pires cumpriu suspensão na derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG e fica à disposição. Aliás, o volante tem grandes chances de ser titular.

A expectativa, por sinal, é que Bruno Lage modifique a base que atuou nsa últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Afinal, as escolhas recentes do técnico provocaram ira e uma chuva de críticas da torcida, tanto na formação principal quanto nas mexidas durante as partidas. Por exemplo, a opção por colocar JP na lateral direita, contra o Flamengo, em detrimento de Di Placido, que vinha atuando bem e com regularidade.

Assim, o português se viu obrigado a testar até mesmo um novo esquema tático. Gabriel Pires e Tchê Tchê, que geralmente concorrem por uma vaga na equipe, atuariam juntos ao lado de Marlon Freitas, com Eduardo à frente, na criação das jogadas. Já Júnior Santos deixaria o time, em função da baixa produtividade pelo lado direito do ataque. Por ali, ficariam Victor Sá e Tiquinho Soares, resultando em uma espécie de 4-1-3-2.

O Botafogo deve ir a campo com Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Víctor Cuesta e Marçal; Marlon Freitas; Tchê Tchê, Gabriel Pires e Eduardo; Victor Sá e Tiquinho Soares.

BOTAFOGO EM MÁ FASE

Desde o início da SAF do clube, em março de 2022, o Alvinegro passou por fases complicadas e de grande oscilação. Duas delas, inclusive, no primeiro semestre da edição passada da Série A, quando somou quatro derrotas seguidas em duas vezes diferentes – de maio a junho e, depois, de julho a agosto. Agora, o quadro é parecido. Se voltar do jogo diante do Corinthians com um revés na bagagem, os cariocas somarão quatro tropeços consecutivos novamente.

Assim, Bruno Lage tenta evitar ainda mais a queda de aproveitamento no comando do Glorioso. Nas últimas partidas, levou a pior contra o Defensa y Justica, da Argentina, nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Placar de 2 a 1, fora de casa, e a consequente eliminação na competição da Conmebol. Em seguida, resultados negativos no clássico com o Flamengo (2 a 1), no Nilton Santos, e para o Atlético-MG (1 a 0), na Arena MRV.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.