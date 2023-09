Ponte Preta anuncia Fatal Model como novo patrocinador

A Ponte Preta está com patrocinador novo. O site de acompanhantes Fatal Model vai estampar sua logomarca na camisa do clube de Campinas. Os valores do contrato não foram divulgados. O vínculo será até o fim de 2024.

O acordo já é válido para o jogo da Ponte Preta contra o Mirassol, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A logomarca ficará centralizada na camisa, na parte da frente, ao lado do escudo.

A diretora de comunicação da Fatal Model, Nina Sag, falou do contrato com a agremiação paulista.

“A Ponte Preta é um clube com forte ligação nas lutas raciais e sociais, e é reconhecido em todo o Brasil pelo seu pioneirismo nestas questões. Associar a nossa marca com um time expressivo no futebol brasileiro e que compartilha dos mesmos valores que nós, que são respeito, segurança e dignidade no mercado de acompanhantes, é uma alegria enorme”.

A Macaca atualmente está na 15ª colocação, com 33 pontos somados, seis à frente do primeiro time dentro do Z4 da Segundona do Campeonato Brasileiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.