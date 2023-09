Santos consegue efeito suspensivo e terá público contra o Vasco

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) concedeu efeito suspensivo ao Santos para o time contar com público na Vila Belmiro. Assim, a equipe paulista vai poder atuar com torcida diante do Vasco, no dia 1° de outubro, um domingo, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro. Ainda sem técnico, o Peixe sofreu recentemente punição de dois jogos de portões fechados na Série A, após o arremesso de objetos no gramado, diante do Grêmio, no mês passado.





No entanto, a decisão não é definitiva e terá validade até que haja o julgamento do recurso do clube no Pleno do STJD. Uma nova reunião sobre o assunto está marcada para daqui a uma semana, 28 de setembro, mas não há previsão de quando as autoridades darão a sentença final. Por enquanto, a equipe também pegará o Bragantino com as arquibancadas cheias, em 19 de outubro.

Esta, inclusive, não é a primeira punição do Santos no Campeonato Brasileiro de 2023. Em julho, o Peixe viu o mesmo órgão de Justiça o condenar com oito partidas de perda de mando de campo e portões fechados, em função de incidentes na Vila Belmiro. Torcedores atiraram rojões e bombas, em 21 de junho, no segundo tempo do clássico com o Corinthians. Além disso, houve uma aplicação de multa de R$ 80 mil.

