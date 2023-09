Campeonato Português retorna com briga acirrada pela liderança

A bola volta a rolar pelo Campeonato Português nesta sexta-feira (22). Famalicão e Arouca se enfrentam às 16h15, no único duelo do dia nesta 6ª rodada da liga. Embora estejam separados por apenas dois pontos na tabela de classificação, as equipes vivem momentos distintos na temporada.

Em 7º lugar, o Famalicão vem de dois jogos de invencibilidade na competição, e um triunfo em casa nesta sexta-feira pode deixar a equipe com 11 pontos, na cola no G4. Dessa forma, o time aposta no apoio do torcedore para somar os três pontos em casa.

Por outro lado, o Arouca venceu na partida de estreia do Campeonato Português e de lá para cá acumula quatro jogos sem vitórias. Ao todo foram três empates e uma derrota na partida mais recente da equipe. Dessa maneira, os visitantes desta sexta-feira aparecem na 11ª posição, com seis pontos.

No entanto, um novo tropeço nesta sexta-feira pode colocar a equipe com riscos de entrar na zona de rebaixamento.

Ao mesmo tempo, Porto, Benfica e Sporting, que estão empatados na tabela e brigam pela liderança, entram em campo apenas no sábado (23), domingo (24) e segunda-feira (25), respectivamente.

Jogos da 6ª rodada do Campeonato Português

Sexta-feira (22/09):

Famalicão x Arouca – 16h15

Sábado (23/09):

Moreirense x Farense – 11h30

Estoril x Vizela – 11h30

Casa Pia x Vitória de Guimarães – 14h

Porto x Gil Vicente – 16h30

Domingo (24/09):

Chaves x Estrela Amadora – 11h30

Portimonense x Benfica – 14h

Braga x Boavista – 16h30

Segunda-feira (25/09):

Sporting x Rio Ave – 16h15

