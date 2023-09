Piqué se livra de namorada e acompanha Neymar em boate

Neymar foi flagrado em uma boate, na Espanha, com duas mulheres e longe da namorada Bruna Biancardi. No entanto, ele não foi o único famoso da noite no local. O ex-jogador Gerard Piqué também estava na festa.

O ex-atleta do Barcelona e da seleção espanhola também estava no ambiente. Ele conversava com uma mulher morena. Portanto, não era Clara Chía, sua atual namorada, afinal, ela é loira.

Piqué se envolveu em uma grande polêmica ao se separar de Shakira. Após o episódio, houve muita repercussão negativa, como, por exemplo, todo processo de separação, conflitos entre as partes e até canções feitas pela cantora colombiana.

Aliás, recentemente, foi divulgado que há um documento para que os filhos de Piqué e Shakira, Mila e Sasha, não tenham convivência com Clara, atual namorada do ex-atleta. Ainda após acordo feito na Justiça, as crianças vão morar com Shakira, nos Estados Unidos. Contudo, o ex-zagueiro Waka Waka poderá visitar os filhos a cada dez dias. Nas férias, Piqué terá prioridade para ficar com os filhos e poderá passar 70% do tempo com eles.

Bruna Biancardi fala sobre Neymar

A namorada de Neymar, Bruna Biancardi, se pronunciou após a divulgação do vídeo do atleta em uma balada, em uma boate, na Espanha. A influenciadora falou da decepção, mas também afirmou que está focada em cuidar da filha Mavie.

“Estou ciente e mais uma vez decepcionada. Mas, na reta final da minha gravidez, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente à minha filha e é somente nisso que vou pensar no momento. Agradeço as mensagens de carinho”, escreveu Biancardi no Instagram.

