Casimiro faz revelações sobre Chico Moedas: ‘Me contou a m**** que fez’

O assunto do momento é o término do relacionamento entre Luísa Sonza e Chico Moedas. A cantora, aliás, foi até a Rede Globo, no programa “Mais Você”, e leu uma carta sobre o fim do namoro. O youtuber Casimiro Miguel falou sobre a separação e contou bastidores de horas antes do anúncio oficial sobre o fim.

Inicialmente, Cazé relatou que esteve com Moedas na noite anterior, durante a Copa Acerj, torneio de futebol entre jornalistas do Rio de Janeiro.

“A gente estava conversando, e o Chico meio de canto. Eu falei: ‘Cara, o que aconteceu?’. E ele me contou a m**** que fez. Vim para casa, eram 2 da manhã, e dormi. Quando foram 10 horas da manhã, Anna Beatriz (esposa de Casimiro) me acorda e fala que Luísa Sonza está na Ana Maria Braga. E aí aconteceu tudo isso”, disse.

Após o programa de Ana Maria Braga, Cazé disse que não conseguiu mais falar com Moedas.

“Não falei com o Chico direito, ele perdeu o Whatsapp, pois vazaram o número dele. Quando Ana Beatriz me acordou de manhã falando que Luísa estava na Ana Maria, a mensagem nem chegou. O Instagram ele perdeu, não desativou, ele recebeu tanta denúncia que caiu”, acrescentou.

Chico Moedas, afinal, ganhou notoriedade justamente após participar das lives com Casimiro Miguel, falando sobre futebol. O ex de Luísa ganhou visibilidade ao participar de entrevistas e podcasts, com o apelido de “Moedas” por causa de investimentos de sucesso no mundo das criptomoedas.

