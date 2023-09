Empresa de Leila Pereira vai administrar Arena Barueri

A Crefipar, empresa que pertence a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, venceu a liminar e vai administrar a Arena Barueri. Ficou determinado que o licenciamento terá o prazo de 35 anos. O contrato prevê uma série de contrapartidas, como modernização do estádio e melhorias no gramado.

A liminar acontece justamente quando o Palmeiras deve mandar alguns jogos do Campeonato Brasileiro na Arena Barueri. Afinal, o Verdão vai ficar sem o Allianz Parque em metade dos jogos que tem a disputar como mandante na competição. O motivo seria uma grande agenda de shows que será realizada nos próximos meses, no estádio palestrino.

O clube já possuía um acordo com a prefeitura de Barueri (SP) e vinha trabalhando para melhorar o gramado da cidade. A intenção é que o estádio vire uma espécie de segunda casa para o Verdão, já que o Allianz Parque é um local rotineiro para shows e eventos. Agora sob a administração da Crefipar, o Palmeiras entende que pode realizar melhorias cruciais na Arena.

Aliás, a Arena Barueri já será o palco do clássico entre Palmeiras e Santos, no dia 8 de outubro, pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque a banda The Weeknd se apresentará no estádio nos dias 10 e 11 de outubro.

Essa não será a primeira vez que o Palmeiras não poderá usar o Allianz Parque em um clássico contra o Santos, pelo Paulistão. A diretoria entrou em um acordo com o São Paulo, para atuar no Morumbi. O mesmo movimento aconteceu contra o Cerro Porteño, pela Libertadores.

