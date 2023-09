Messi revela mágoa do PSG e não garante se estará na Copa-2026

Melhor jogador do mundo na última temporada pela votação da Fifa, Messi, o “The Best”, guarda muita mágoa do Paris Saint-Germain, seu ex-clube. O craque do Inter Miami não esquece como foi recebido, em janeiro, pelo PSG, após conquistar a Copa do Mundo, no mês anterior, no Qatar.





“Não correu como eu esperava, essa é a verdade. Mas, apesar de não me ter sentido bem no PSG, foi ali que fui campeão do mundo. Fui o único jogador da Argentina que não teve o reconhecimento do clube depois de sermos campeões do mundo”, lamenta La Pulga, em entrevista ao humorista argentino Miguel Granado.

Astro da Major League Soccer (MLS), a liga profissional dos Estados Unidos, Messi deixou o PSG no fim da última temporada ao não renovar com os franceses. Curiosamente, são os derrotados pela Argentina na final da última Copa do Mundo.

Por falar em Mundial, Messi, aliás, não sabe se estará em 2026. A competição será realizada no México, Estados Unidos e Canadá. Aos 36 anos, ele pensa em, neste momento, deixar o tempo levá-lo, sem precipitar-se em alguma decisão.

“Não sei, não tenho pensado nisso. Quero chegar bem à Copa América do próximo ano, que vai ser nos Estados Unidos, e será uma competição maravilhosa. Depois, logo veremos minhas condições. Não sei se irei ao próximo Mundial, porque os anos vão passando, e tenho de perceber como me sinto”, adiantou.

Veterano, Messi tem participado da seleção argentina pós-Copa do Mundo. Ele, por exemplo, esteve entre os convocados das últimas jornadas do time albiceleste nas Eliminatórias Sul-Americanas.

